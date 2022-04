Auf dem Schulhof der Friedrich-Kayser-Schule werden schon bald Gokarts fahren. Eine - eben diese Idee - der Klasse 3b fand mit Abstand die meisten Befürworter*innen für dieses Projekt, als der Wahlgang im Rahmen des Schüler*innenhaushaltes in die entscheidende Phase ging. Bürgermeister Dimitrios Axourgos verkündete das Wahlergebnis jetzt unter großem Jubel aller, die sich für die Gokarts entschieden hatten.

Jede Klasse stellte jeweils einen Vorschlag auf einem Plakat vor, das für drei Wochen gut sichtbar im Foyer der Schule ausgestellt war. In dieser Zeit wurde Überzeugungsarbeit geleistet und versucht, für die jeweils vorgestellte Idee eine Mehrheit zu schaffen. Schließlich wurde in geheimer Wahl hinter aufgestellten Wahlkabinen das Kreuz an die richtige Stelle gesetzt und der Stimmzettel in die Wahlurne geworfen wurde. Ein Wähler*innenverzeichnis hielt nach, dass jedes Kind auch nur einmal wählen konnte.

Ohne eine finanzielle Unterstützung wäre der Schüler*innenhaushalt nur schwer umsetzbar. Deshalb stellen Schwerter Sponsor*innen und die Stadt Schwerte gemeinsam pro Grundschule 1000 Euro zur Verfügung und stoßen damit den demokratischen Auswahlprozess an. Unterstützer*innen sind Diagramm Halbach, BKK VDN, Rotary Club Schwerte, Schrezenmaier Kältetechnik, Sparkasse Schwerte, Stadtwerke Schwerte, Volksbank Schwerte und Weichelt & Winter Steuerberatungsgesellschaft.