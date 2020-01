KLJB Sonsbeck mit neuem Vorstand

Sonsbeck. Am 10. Januar versammelte sich die Katholische Landjugendbewegung Sonsbeck (KLJB), um einen neuen Vorstand zu wählen. Hierfür trafen sich ca. 60 Mitglieder im Sonsbecker Kastell zur jährlichen Jahreshauptversammlung.

Als erster Vorsitzender wurde für das Jahr 2020 Lennart van de Weyer gewählt, sein Stellvertreter ist der ehemalige Zeugwart Janik Nielen geworden. Der neue Zeugwart ist Florian Thissen. Katharina Masthoff wurde durch einstimmige Wiederwahl auch für dieses Jahr als erste Vorsitzende gewählt, zur Seite steht ihr als zweite Vorsitzende Lisa Wolters. Die Aufgabe der ersten Kassiererin übernimmt Maike Weyhofen, die zukünftig von Anna Maria Avadunk als zweite Kassiererin unterstützt wird. Carolin Coenen behält weiterhin den Posten der Schriftführerin. Als Pressewartin wurde in diesem Jahr Franziska Boßmann gewählt. Simon Hawix und Philip Aengenboom stehen dem Vorstand als Beisitzer zur Seite.

Am 07.03.2020 steht auch schon die erste große Aktion der KLJB Sonsbeck an. Bei der traditionellen Schrottsammlung wird in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wieder Schrott eingesammelt.

Bist du mindestens 16 Jahre alt und möchtest gerne bei der Landjugend mit machen?

Dann komm einfach bei Aktionen vorbei oder informiere dich auf unserer Facebook-, Internet oder Instagramseite.

http://www.kljb-sonsbeck.de/