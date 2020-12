Es ist soweit: kurz vor Weihnachten möchte das Land Nordrhein-Westfalen zum vierten Mal seine Preise für inklusives Engagement verleihen.

Am 15. Dezember findet ab 17 Uhr eine digitale Preisverleihung statt. Aus rund 150 Bewerbungen hat eine kundige Jury neun Preisträger ausgewählt. Das Schwerpunktthema „Teilhabe durch Digitalisierung“ allein belohnt mit drei Preisen das Engagement in dieser innovativen Kategorie.

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann wird die Preisverleihung persönlich begleiten, die Preisträger werden live bekannt gegeben und für die Gäste wurden in das Programm kleine Überraschungen eingeflochten.

Programm:

Veranstalter ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, moderiert wird die Preisverleihung von Melanie Wielens. Nach der Begrüßung durch Minister Karl Josef Laumann gibt es einen kulturellen Beitrag von "Graf Fidi", bevor dann die Verleihung der Inklusionspreise erfolgt für die Bereiche Freizeit und Kultur, Sport (Sonderpreis der Staatskanzlei), Schulische, außerschulische und frühkindliche Bildung, Arbeit und Qualifizierung, Barrieren abbauen – Zugänge schaffen sowie Heimat ohne Hindernisse (Sonderpreis der NRW-Stiftung). Nach einem weiteren kulturellen Beitrag werden die Hauptpreise zum Schwerpunktthema „Teilhabe durch Digitalisierung" verliehen.

Man hofft, dass der Ablauf dieses neuen hochtechnischen Formates so gut gelingt, wie es die Gäste es von den Präsenzveranstaltungen gewohnt sind und freut sich über zahlreiches virtuelles Erscheinen im Live-Stream unter:www.mags.nrw/inklusionspreis – hierzu ist keine Anmeldung nötig.