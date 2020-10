[ Aus der Pressemitteilung des Deutschen Bibliotheksverband e. V. (dbv) vom 16.6.2020: ]

"Erstmals war in diesem Jahr die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres 2020 in kleinen Kommunen und Regionen“ ausgeschrieben.

Diese Auszeichnung erhält die Stadtbibliothek in Gotha (46 000 Einwohner*innen; Thüringen), die sich durch ihre hervorragende, auf sehr unterschiedliche Zielgruppen abgestimmte Bildungs- und Medienarbeit hervorhebt. Dazu gehören u. a. das modular aufgebaute Kinder- und Jugendprojekt „Literatur und Zeitgeschichte“, das Kinderprojekt „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten“, die Seniorenakademie, die Erzählcafés sowie die Kinder-Uni in Kooperation mit Museumslöwen e. V. Darüber hinaus ist die Bibliothek Sitz des Kinder- und Jugendforums als Gremium für die kommunale Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Gotha."

Die Vergabe dieser Auszeichnung erfolgt am heutigen 24. Oktober 2020 wozu eine Delegation der Bibliothek sowie Gothas Oberbürgermeister nach Hannover unterwegs sind.

Leider musste wegen Corona die vorgesehene Festveranstaltung am Abend abgesagt werden.

Auch ich bin sehr erfreut über diese hohe Auszeichnung unserer Stadtbibliothek und möchte an dieser Stelle gern erinnern an meinen Beitrag ihres