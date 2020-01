Pro Musica Vocale, der Ehemaligenchor des Essen-Steeler-Kinderchores und das Männervokalensemble Essen sind noch in Weihnachtsstimmung und geben einige Stücke ihrer jeweiligen Weihnachtsprogramme an zwei Tagen und in zwei Städten noch einmal zum Besten.

Am Klavier werden die Chöre begleitet von Christian Zatryp. Die musikalische Gesamtleitung hat Martin Krause.

Wenn Sie auch noch mal in weihnachtliche Stimmung kommen wollen und dabei auf Geschenketrubel, Einkaufs-und Kochstress verzichten wollen dann ist dieser Termin genau der richtige für Sie!

Am Samstag 11.01.2020 ist das erste Konzert in der Ev. Kirche in Sprockhövel-Haßlinghausen.

Am Sonntag 12.01.2020 findet das zweite Konzert in der St. Elisabeth-Kirche in Essen-Frohnhausen statt.

Veranstaltungsorte sind am Samstag die Ev. Kirche Hasslinghausen, Gevelsberger Str. 1, Sprockhövel-Hasslinghausen und am Sonntag die St. Elisabeth-Kirche, Frohnhauser Str. 402, Essen-Frohnhausen.

Beginn ist jeweils 17.00 Uhr, Einlass 16.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei!