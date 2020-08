Aufgrund eines medizinischen Notfalles landete heute ein Rettungshubschrauber auf der Wittener Straße in Sprockhövel.

Da kein bodengebundener Notarzt zur Verfügung stand, orderte die Rettungsleitstelle über die zentrale Luftrettungs-Koordinierungsstelle in Unna einen Rettungshubschrauber (RTH). Kurze Zeit später landete dann auf einer Wiese neben der Wittener Straße ein Rettungshubschrauber des ADAC.

Während sich der Notarzt mit den Rettungssanitätern um den Patienten kümmerte, sicherten die alarmierten ehrenamtlichen Feurwehrfrauen und -männer der Löschgruppe Hiddinghausen zuerst die Landung und den späteren Start des RTH ab.

Aufgrund des Verletzungsbildes konnte der Patient nach Erstversorgung dann mit Notarztbegleitung im Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Der Hubschrauber flog zu der Klinik um den Notarzt wieder aufzunehmen.

Die Feuerwehrkräfte der Löschgruppe Hiddinghausen stellten dann ihre Einsatzbereitschaft im Feuerwehrhaus wieder her und konnten danach ihre für die Allgemeinheit vorher durch den Alarm unterbrochenen privaten Wochenend-Aktivitäten wieder fortsetzen.