Am Dienstagabend wurde der Feuerwehr eine brennende Gasflasche in einem Wintergarten auf der Hattinger Straße in Niedersprockhövel gemeldet. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte der Brand gelöscht, eine Explosion verhindert und größerer Schaden vermieden werden.

Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Feuerwehr so schnell hier war, sagte der Wohnungsinhaber vor Ort zum Stadtspiegel. Bei herbstlichen Temperaturen hatte er es sich mit seiner Frau und Freunden zum Kaffeetrinken im Wintergarten gemütlich gemacht und einen Gas-Heizstrahler eingeschaltet.

„Nach dem Kaffeetrinken schalteten wir den Heizstrahler aus, weil wir noch einkaufen wollten“, sagte der Wohnungsinhaber. Als meine Frau dann später noch einmal nach dem Gas-Heizstrahler sehen wollte, bemerkte sie, wie Flammen aus dem Gerät schlugen. Wir wählten dann sofort den Notruf.

Martinshörner heulten dann durch Niedersprockhövel, als Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge des Löschzuges Niedersprockhövel, des Löschzuges Haßlinghausen und der Löschgruppe Obersprockhövel zur Einsatzstelle auf der Hattinger Straße fuhren. Die Polizei hatte die Straße bereits beidseitig gesperrt. Der Busverkehr staute sich vorübergehend für die Zeit des Einsatzes auf der Hattinger Straße.

Feuerwehrkräfte löschten dann den Brand im Wintergarten und beförderten die Gasflasche auf eine Freifläche des Grundstückes.

Nachdem die Wohnung kontrolliert, gelüftet und keine Auffälligkeiten bei den Messwerten festgestellt wurde und auch kein Kunststoff gebrannt hatte, konnte Einsatzleiter Brandoberinspektor Jochen Neuhaus die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

„Wir haben Glück gehabt, dass zum Glück nicht mehr passiert ist und sind dankbar, dass uns die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleute so schnell geholfen haben“, sagte der Wohnungsinhaber und begann dann, das Löschwasser im Wintergarten aufzunehmen.