Am Wochenende Samstag auf Sonntag wurde der Notrufleitstelle gegen Mitternacht ein Feuer Auf der Gethe in Sprockhövel gemeldet. Auf der Wiese eines Reiterhofes brannten 600 Strohballen auf etwa 400 Quadratmetern Fläche. Für die Feuerwehr Sprockhövel wurde Stadtalarm ausgelöst. Für 57 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen- und -männer war mit der Alarmauslösung die Nacht zu Ende.

Das Feuer war unter einem spätsommerlich dunklen Sternenhimmel kilometerweit zu sehen. Auf einer Freifläche brannten 600 gelagerte Strohballen eines landwirtschaftlichen Betriebes in voller Ausdehnung.

Die erst eintreffenden Kräfte stellten die Wasserversorgung von einem in der Nähe befindlichen Löschteich her. Eine Wasser-Riegelstellung zum Schutze eines Gebäudes musste nicht erfolgen. Zum Glück war der Brand auf einer großen Freifläche. Zahlreiche B- und C-Rohre wurden verlegt.

Alle verfügbaren Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel waren unter der Leitung des Leiters der Feuerwehr, Christian Zittlau, im Einsatz. Ein RTW des Rettungsdienstes war zur Eigensicherung der Feuerwehrfrauen- und -männer vor Ort. Ein Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren auch anwesend.

Die Einsatzleitung der Feuerwehr entschied dann, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen, zumal diese auch nicht in Folie eingeschweißt waren. Somit "bewachten" zahlreiche Einsatzkräfte die Brandstelle von allen Seiten.

Über die Warn-App NINA wurde gegen drei Uhr am Sonntagmorgen über eine mögliche Rauch- und Geruchsbelästigung informiert.

Die Feuerwehrkräfte wurden im Verlaufe des Einsatzes in Schichten aufgeteilt und teilweise aus dem Einsatz entlassen, da sich der Einsatz auch noch auf den ganzen Sonntag ausdehnen wird. Dabei ist eine dauerhafte Brandwache des kontrollierten Abbrennens erforderlich. Erst später können dann mittels Radladern die ausgebrannten Strohballen auseinandergezogen werden um restliche Brandnester zu löschen.

Die Straße Auf der Gethe ist während des Einsatzes beidseitig gesperrt. Der Bereitschaftsraum für Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge ist auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn-Auffahrt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei werden am Sonntagmorgen ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.