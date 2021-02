Gerade waren die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel am Montagabend von einem Brandmeldeeinsatz wieder zuhause, ging bei der Leitstelle ein weiterer Brandmelde-Alarm aus einer anderen Firma in Obersprockhövel ein. Die daraufhin vorgenommene erneute Alarmierung der Einsatzkräfte entwickelte sich dann zu einem Vollalarm für die gesamte Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lösten in der Firma in Obersprockhövel mehrere Brandmelder nacheinander aus. Das veranlasste Einsatzleiter Brandoberinspektor Jochen Neuhaus, über die Leitstelle die Alarmstufe auszuweiten und somit gab es Stadtalarm für die gesamte Feuerwehr. Aus dem Firmengebäude war eine starke Rauchentwicklung an verschiedenen Stellen zu sehen.

Innerhalb kürzester Zeit erhielten dann die Kräfte des ersten Löschzuges Verstärkung durch weitere Feuerwehrfrauen und -männer. Polizei und Rettungsdienst trafen ebenfalls in Obersprockhövel ein.

Angrifftrupps unter schwerem Atemschutz betraten dann das Firmengebäude und begaben sich auf die Suche nach der Ursache der Rauchentwicklung. Parallel dazu wurde eine umfassende Wasserversorgung aufgebaut. Über die Drehleiter wurde das Dach des Firmenkomplexes untersucht.

Über 40 Kräfte im Einsatz



"Nach längerer Suche", so der Leiter der Feuerwehr Christian Zittlau zum STADTSPIEGEL, "konnten die Kräfte des Angriffstrupps dann einen Defekt in einer Kompressoranlage feststellen, der die Rauchentwicklung verursacht hatte". Durch eine zweite Kompressoranlage wurde der Rauch dann in der großen Firmenhalle verteilt und dadurch wurden weitere Brandmelder ausgelöst.

Die Anlagen wurden dann stromlos geschaltet und die Feuerwehr beendete ihren Einsatz. Über 40 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und- männer räumten die für den Einsatz benötigte Feuerwehrausrüstung wieder in die Fahrzeuge ein, fuhren in die Feuerwehrhäuser zurück und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her. Ein einsatzreicher Abend für die Feuerwehr.