Am Mittwochabend führten Polizeikräfte im Stadtgebiet von Sprockhövel verschiedene "Allgemeine Verkehrskontrollen" durch. Es gab bei den kontrollierten PKW nur wenig Beanstandungen. Wir berichten von einer Kontrollstelle auf der Querspange.

Es war stockdunkel im Bereich der Kontrollstelle auf der Querspange, bei der Polizeibeamte die PKW von der Fahrbahn in eine Einfahrt lenkten. Die Autofahrer hatten überwiegend Verständnis für diese "Allgemeine Verkehrskontrolle".

Nach durchgeführter Prüfung durch die Beamten konnten die Autofahrer dann wieder weiterfahren.

Die Beamten zeigten sich erfreut, bei vierzig Kontrollen bis zum Ende der Berichterstattung gab es nur zwei Beanstandungen, ein Fahrer hatte seinen Führerschein vergessen und bei einem PKW war eine Kennzeichenleuchte defekt.

Ein PKW-Halter teilte jedoch später dem STADTSPIEGEL telefonisch mit, dass er die Kontrollstelle zuerst für eine Unfallstelle gehalten hätte, weil er die Beamten in der Dunkelheit erst gar nicht als Polizeibeamte erkannt hatte.