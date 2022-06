Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag und Sonntag (25 auf 26. Juni) mittels Werkzeug Zugang zu einer Souterrain Wohnung im Gedulderweg zu verschaffen.



Hierbei wurden an der Haus-und Terrassentür Kratzer in Höhe des Schließzylinders an den jeweiligen Türen und Türrahmen hinterlassen. Es gelang den Tätern nicht in die Wohnung zu gelangen, sie flüchteten ohne Beute.