Am 4. Advent konnten sich die Sprockhöveler Bürger mit dem Weihnachtskonzert „Im Dunkel naht die Weihnacht“ in der Zwiebelturmkirche einmal mehr in weihnachtliche Stimmung bringen lassen. Unter der Gesamtleitung von Werner Altenhein präsentierte der ev. Kirchenchor Haßlinghausen, sowie das Sprockhöveler Bläserensemble und ein Instrumentalkreis sein diesjähriges Weihnachtskonzert. Wie schon am 14. Dezember in der ev. Kirche Haßlinghausen, war auch die Zwiebelturmkirche an diesem Tag sehr gut besucht und es waren fast keine Plätze mehr frei.

Neben bekannten weihnachtlichen Klängen, wurde vom Chor auch die anspruchsvolle Kantate „Machet die Tore weit“ von G. P. Telemann eindrucksvoll präsentiert.

Das Bläserensemble spielte gemeinsam mit Werner Altenhein an der Trompete eine schöne Auswahl klassischer und weltlicher Weihnachtsmelodien und zeigte mit G. F. Händels „Halleluja“, was in diesem Bläserensemble steckt.

Das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten und stimmte freudvoll mit allen Beteiligten in „O du fröhliche“ ein.

Zum Ende wurde das lateinische „Christus natum est“ von einem kleinen Ensemble aus dem Chor gesungen und mit einer weihnachtlichen Version von Leonard Cohens „Halleluja“ ein gelungenes Weihnachtskonzert beendet.

Für den Chor wird es noch nicht ruhiger, denn es folgt am Heiligen Abend noch die Begleitung des Gottesdienstes in der ev. Kirche Haßlinghausen. Im neuen Jahr beginnen dann die Vorbereitungen für das neue musikalische Jahr, auf das sich der Chor jetzt schon freut. Hier sind natürlich auch Interessierte neue Mitglieder gerne gesehen. Wer gerne mitsingen möchte, kommt mittwochs um 19:00 Uhr in das Martin-Luther-Haus an der Gevelsberger Str. 3 in Haßlinghausen.

Weitere Termine folgen.