Der Winter fand wahrscheinlich an diesem Sonntag statt. Seit dem frühen Morgen gab es im Stadtgebiet von Sprockhövel erhebliche Schneemassen. Obwohl der Wetterdienst und alle Unwetterwarnservices die Schneemengen angekündigt hatten, gab es Klagen über zu spätes Räumen der Straßen.

Das Sachbebiet Bauhof der Stadt Sprockhövel ist für ca. 130 km Gemeindestraßen verkehrssicherungspflichtig. Die Kommunen haben grundsätzlich nach den Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht, soweit die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordern, öffentliche Straßen innerhalb geschlossener Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Rahmen des Zumutbaren im Winter zu räumen und zu streuen. Dieses gilt ebenfalls für Gehwegflächen (soweit nicht übertragen), öffentliche Nebenflächen und Überwege.

Das Stadtgebiet ist in 4 Streubezirke und diese sind in 4 Streustufen eingeteilt. Die Streustufen entsprechen in ihrer Rang- und Reihenfolge der Verkehrswichtigkeit der entsprechenden Straße, wobei alle verkehrswichtigen Straßen der Streustufe 1 zugeordnet sind.

Räumdienst seit sechs Uhr im Einsatz



"Der städtische Räumdienst ist sechs Uhr am Morgen im Einsatz", sagte Erster Beigeordneter Volker Hoven auf Nachfrage am Sonntagvormittag. Da man für das Schneeräumen die Straßen nach Prioritäten eingeteilt hat, verwundert es allerdings, dass auch um 8 Uhr die Zufahrtstraßen zum neuen Feuerwehrhaus an der Hiddinghauser Straße weder geräumt noch gestreut waren. Laut Internetseite der Stadt sollte der Bereitschaftsdienst eigentlich ab 4 Uhr morgens funktionieren.

Zufahrtstraßen zum Feuerwehrhaus zu spät geräumt - 12 Einsätze schon bis mittags



Die ab frühen Morgen bis zum Mittag schon zu 12 verschiedenen Einsätzen eilenden ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer kamen teilweise morgens den Berg zu Ihrem Feuerwehrhaus an der Hiddinghauser Straße nicht bzw. erst verspätet rauf. Nicht auszudenken, wenn es größere Einsätze mit Gefahr für Leib und Leben der Sprockhöveler gegeben hätte.

Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr verfügen über Schneeketten, die ein Fahren auch bei schneebedeckter Fahrbahn ermöglicht. Schon am Morgen waren dann alle Feuerwehrfahrzeuge mit Schneeketten ausgerüstet, wie der Leiter der Feuerwehr, Christian Zittlau, mitteilte.

Es bleibt zu wünschen, dass zumindest die "wichtigsten Straßen" morgens rechtzeitig geräumt und gestreut sind, damit auch die zahlreichen Kräfte der Pflegedienste mit ihren Fahrzeugen weitgehend ungestört ihre Patienten zuhause erreichen können.

Obwohl die Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel die Anlieger verpflichtet, ihren Räumpflichten beim Winterdienst nachzukommen, waren viele Bürgersteigbereiche auf der Hauptstraße in Niedersprockhövel auch am späten Vormittag weder geräumt noch gestreut.