Im Bereich vor dem Jugendzentrum Haßlinghausen in der Geschwister-Scholl-Straße, führt die Firma Umwelttechnik und Wasserbau aus Gelsenkirchen ab Ende der Woche Kanalsanierungen im Auftrag der Stadt Sprockhövel aus.

Nach der Beseitigung von Rohrbrüchen in den letzten Sommerferien erfolgt die Sanierung in geschlossener Bauweise mit Spezialgeräten, die über die vorhandenen Schächte des Hauptkanals in den Kanal eingelassen werden.

Um den Schulbetrieb nicht zu stören, wurden die notwendigen Arbeiten für die Herbstferien eingeplant.

Die Baustelle wird am Donnerstag, 15. Oktober, erreichtet und soll bis zum ende der Herbstferien beendet sein. Wegen der beengten Platzverhältnisse muss dazu die Geschwister-Scholl-Straße im Baubereich teilweise gesperrt werden. Eine Durchfahrt ist aber möglich.