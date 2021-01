Sprockhövel. Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter hält weiter an den Werktagsgottesdiensten fest, die Sonntagsgottesdienste entfallen. Am heutigen Mittwoch entscheidet der Krisenstab der Pfarrei abschließend, wie mit den Gottesdiensten weiter verfahren wird. Bereits jetzt gilt aber für den Besuch der Kirchen in der Pfarrei: während der Gottesdienste ist das Tragen medizinischer Masken oder FFP2-Masken verpflichtend.

Weiterhin gilt, dass Begräbnisfeiern weiterhin nur auf dem Friedhof stattfinden. Tauffeiern sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden und Zusammenkünfte von Gruppen, Vereinen und Verbänden sollten nur digital stattfinden.

Die Pfarr- und Gemeindebüros sowie Büchereien können nur telefonisch oder schriftlich kontaktiert werden unter Tel.: 02339/2315, E-Mail: info(at)peterundpaul-herbede.de.

Um den Gläubigen trotz des Lockdowns nahe zu sein, gehen die Online-Gottesdienste aus der Pfarrei auf dem YouTube-Kanal unter ppherbede weiter.