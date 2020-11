Das Jahr 2021 verspricht kulinarische Genüsse – mit dem Rezeptkalender der Hertener Stadtwerke. Er ist für Kundinnen und Kunden kostenlos im Kundenzentrum erhältlich.

Herten. Monat für Monat hält der Jahresbegleiter leckere Rezepte von ruck-zuck gemacht bis raffiniert kreiert bereit. Dabei entdecken Familien mit Kindern ebenso gute Anregungen wie Vegetarierinnen und Vegetarier oder Hobbyköchinnen und -köche, die ein Festtagsmenü planen. Und natürlich ist auch an die passenden Desserts gedacht.

Der Kalender ist so lange der Vorrat reicht im Kundenzentrum der Hertener Stadtwerke an der Jakobstraße 6 in der Hertener Innenstadt erhältlich. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten weiterhin die eingeschränkten Öffnungszeiten von montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr. Beim Besuch des Kundenzentrums gelten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiter*Innen: Der Zutritt darf nur einzeln erfolgen (Ausnahme mit Kindern oder Partnerin/Partner). Beim Betreten des Kundenzentrums muss eine Schutzmaske getragen werden. Beim Warten im Außenbereich muss der erforderliche Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.