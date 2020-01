Auf "große Fahrt" zu einer echten Hochschule ging es am 6. Januar für die eifrigsten Nachwuchs-Studenten der Kinder-Uni im Kreis Unna. 16 Kinder hatten alle Vorlesungen der Reihe besucht und schnupperten zur Belohnung am Soester Standort der Fachhochschule Südwestfalen Hochschul-Luft.

Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke begrüßte die jungen Forscher und ihre erwachsenen Begleiter vor der Fahrt herzlich im Kreishaus Unna. "Auf euch wartet viel Spannendes. Das soll euch den Mund wässrig machen und vielleicht der erste Schritt für ein richtiges Studium nach dem Schulabschluss sein", sagte Janke. "Denn wir brauchen natürlich auch viele junge Leute, die studieren und müssen uns immer wieder neue Technologien erschließen."

Forschen und Entdecken

In Soest konnten die Kinder nach einer Schnuppervorlesung ("Warum und wie die Titanic gesunken ist") in Kleingruppen die verschiedenen Fachbereiche kennen lernen und dort experimentieren. Für die begleitenden Eltern stand ebenfalls eine Campusführung auf dem Programm.

Wer mehr zur Kinder-Uni im Kreis Unna wissen möchte, findet weitere Informationen unter www.kreis-unna.de/kinderuni. Hier findet sich auch das neue Programm der Kinder- und auch der Jugend-Uni, das in gedruckter Form nach den Weihnachtsferien an die Schulen verschickt wird. PK | PKU