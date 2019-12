Zur Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens in Bronze Silber, Gold und Brillant trafen sich die die Mitglieder des Polizeisportverein Unna.

Dorothée Redemann vom Tanzsportverband NRW leitete die Prüfungungen. Doris und Wolfgang Breuer haben sich zum ersten Mal einer Wertung ihrer Musikalität, des Bewegungsablaufes und dem Halten der Balancen bei drei Wertungstänzen gestellt und das Abzeichen in Bronze erreicht. Renate Büscher erreichte Silber mit vier Prüfungstänzen.

Mit fünf Prüfungstänzen erreichten Martin Prasse, Petra und Jörg Wiese, Ursula und Hermann Schmidt, Maria und Reinhard Ficnar, Theresia und Walter Kesper sowie Monika Kilka und Holger Benecke das goldene Tanzsportabzeichen. Ebenfalls mit fünf Prüfungstänzen wiederholten Martina und Jörg Leuchtenberg das Tanzsportabzeichen in Gold. In Kürze erhalten Sigrid und Udo Winkelhagen das Tanzsportabzeichen „Brillant“, für das sechs Prüfungstänze bewertet wurden.

Neuer Kurs für Einsteiger

Eine neue Gruppe, die nach der Weihnachtspause ab Donnerstag, 9. Januar ab 21 Uhr trainiert, lädt Interessierte zum Schnuppern ein. Auch Wiedereinsteiger sind zum kostenlosen Probetraining herzlich willkommen. Die Gruppen trainieren in der Aula des Hellweg Berufskolleg in der Platanenallee 18. Interessierte Paare können sich dann auch von den Trainern Tatjana und Frank Menzel beraten lassen. Weitere Infos beim Vorstand in Kamen unter Tel. 02307/3621415.