Der Sommer war Ihnen diesmal nicht heiß genug? - Dann wäre vielleicht die RTL-ZWEI-Show „Love Island“ etwas für Sie, die montags bis freitags immer um 22.15 Uhr, über den Bildschirm flimmert.

Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Mit von der Partie ist auch Selina (23), Bürokauffrau aus Fröndenberg, die nachrücken durfte. Und das macht die RTL-ZWEI-Serie gerade interessant, denn mit den sogannten "Granaten", die nachkommen, werden die soeben frisch verliebten Pärchen auf ein harte Probe stellen. Bettgeflüster inklusive. Ob Selina in der Show wohl die wahre Liebe finden wird und sich zudem die Chance auf 25.000 Euro sichern kann?

Der Stadtspiegel traf die sympathische Fröndenbergerin vor ihrem Einzug in die Villa zum Interview.

Da Du nachrücken solltest, musste Deine Identität geheim bleiben. Wer wusste trotzdem davon, dass Du bei "Love Island" mitmachst?

Selina: "Nur meine engste Familie wusste Bescheid. Weder Freunde, Bekannte, noch Arbeitskollegen haben etwas geahnt. Ich kann mir vorstellen, dass einige ganz schön überrascht sind, mich plötzlich im TV zu sehen."

Warum wolltest Du unbedingt beim RTL-ZWEI-Format "Love Island" mitmachen?

Selina: "Ich gehöre dahin, weil ich die große Liebe suche. Das ist doch der beste Grund, oder?"

Warst Du denn schon einmal richtig verliebt?

Selina: "Oh, ja. Die erste große Liebe vergisst man nicht."

Heirat nicht ausgeschlossen?

Selina: "Wenn der Richtige kommt, würde ich ihn auch heiraten und sogar der Liebe wegen von Fröndenberg wegziehen. Es ist heutzutage schwierig jemanden zu finden, mit dem man sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. "

Wie sieht dein Traummann aus?

Selina: "Mit Bart und er müsste größer als ich sein, darf gerne Tattoos haben und dunkle Haare. Auf keinen Fall sollte er dünner sein als ich."

Und was liebst du besonders an Dir?

Selina: "Meine hellen Augen und meine Haare."

Womit bringst du Jungs um den Verstand?

Selina: "Mit meiner coolen und lockeren Art."



Selina aus Fröndenberg ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "Granate" und will die Männer auf Love Island in den Wahninn treiben.

Monogam oder „mir doch egal“?

Selina: "In einer Beziehung ist mir Treue am wichtigsten, daher auf jeden Fall monogam. Außerdem ist mir Vertrauen wichtig und Ehrlichkeit und dass man sich wohl fühlt."

Wenn der Vibe zwischen dir und deinem Couple stimmt, wie weit wirst Du in der Villa gehen?

Selina: "Küssen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich würde nicht mit jemandem in der Villa schlafen. Es gibt ja auch keine Privatsphäre. Ich finde das aber nicht schlimm und kann mich für diese Zeit darauf einstellen."

Könntest Du Dir vorstellen, nach der Show deinen Job aufzugeben und Influencer zu werden?

Selina: "Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich war auch noch im Fernsehen. Bin zwar auf Instagram aktiv, aber nur privat. Meinen Job würde ich auf jeden Fall erst einmal behalten."

