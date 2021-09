Bei „Love Island“, der heißen RTLZWEI-Show, die täglich um 22.15 Uhr über den Bildschirm flimmert, geht es zum Ende der ersten Woche hoch her. Ein Teilnehmer muss die Koffer packen.



Am Ende der Show hieß es für Philipp Abschied nehmen. Foto: RTLZWEI

„Philipp, viel Glück bei deiner Suche nach der wahren und großen Liebe“, wünscht Sylvie Meis dem 24-Jährigen, der die Insel jetzt verlassen muss. Und zu den anderen Islandern sagt die Moderatorin: „Für euch Couples beginnt jetzt eine sehr spannende Zeit. Öffnet euch! Seid nicht verlegen, nutzt jede Stunde. Lasst es knistern. Ihr habt gesehen, es kann hier sehr schnell alles vorbei sein.“

In der Tat, für Philipp ist „Love Island“ vorbei. „Ich wäre gerne länger hier geblieben. Es gab ja zwei Frauen, die er interessant fand - Andrina und Lena. „Aber scheinbar hat es bei ihnen nicht so gefunkt, sonst würde ich ja hier nicht stehen“, so Philipp, nachdem er die Villa verlassen hat. „Love Island war auf jeden Fall eine verrückte, intensive Erfahrung, eine geile Zeit!“

Lena hat sich wieder für Jannik entschieden. Foto: RTLZWEI

Derweil sorgt „Granate“ Lena in der ersten Woche bereits für dicke Männertränen, denn der Mann, für den sie sich am heutigen Freitag, 3. September, entscheidet, ist Jannik.

Sehen sie nicht süß zusammen aus? Foto: RTLZWEI

Immer wieder Jannik. Jetzt bekommt der Beau, der immer wieder zwischen zwei Frauen steht, auch noch eine zweite Chance. „Ich werde mir auf jeden Fall viel mehr Mühe geben“ schwört Jannik und kämpft mit den Tränen. Ihm fällt nach Lenas Entscheidung ein Stein vom Herzen.

Immer wieder Jannik - der Mann, der nicht offen ist. Foto: RTLZWEI

Doch warum gibt Lena ihm noch eine Chance? - „Ich bin der Meinung, dass es vielleicht wirklich manchmal ein paar Umwege geben kann.“

Doch Lena hat nach den Erfahrungen der letzten Tage immer noch Zweifel: „Ich gehe jetzt das Risiko ein, dass ich enttäuscht werden könnte.“

So richtig happy ist auch Dennis nicht. So gerne wäre er das Couple von Lena geworden und bringt gegenüber Konkurrent Jannik die Lage auf den Punkt. „Wir stehen beide auf die gleiche Frau!“

Lena ist lebensfroh und wirkt optimistisch. Foto: RTLZWEI

Man darf gespannt sein, wie es nächste Woche weitergeht…

Sendetermine

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

