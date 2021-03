Holzwickede. Nach kurzer Umbauphase eröffnet der Netto Marken-Discount am Dienstag, 9. März, seine Filiale in Holzwickede und bietet damit allen Netto-Kunden eine attraktive Nahversorgung in Holzwickede und Umgebung. Die Kunden können sich auf ein rund 5.000 Artikel umfassendes Sortiment mit vielen frischen Lebensmitteln freuen.