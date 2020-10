Der Förderverein Schloss Melschede für Kunst und Kultur lädt für Sonntag, 11. Oktober, zu einem Konzert ein, das zweimal - um 16 und um 18 Uhr - auf Schloss Melschede in Sundern stattfinden wird. Zur Eröffnung der Kammerkonzertreihe gibt es ein Highlight: In der letzten Saison spielte Gustav Rivinius, Violoncello, der einzige deutsche Musiker, der jemals den legendären Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau gewonnen hat, zusammen mit seinem Bruder Paul Rivinius ein sensationell erfolgreiches Konzert. Nun konnte das ganze Rivinius-Klavier-Quartett gewonnen werden.

Alle vier Rivinius-Brüder sind Professoren oder Konzertmeister in verschiedenen bedeutenden Institutionen und es ist sehr schwierig, für alle einen gemeinsamen Termin zu finden. Das ist nun gelungen und das mit einer Programmrarität als Hauptwerk: Zum Beethovenjahr erklingt die 3. Sinfonie Es-Dur op. 55 in der Bearbeitung für Klavierquartett des Beethoven-Schülers Ferdinand Ries.

Wegen des Sicherheitsabstandes und der deshalb verkleinerten Saalkapazität findet das Konzert zweimal um 16 und um 18 Uhr statt. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro (Schüler und Studenten 17,50 Euro). Eintrittskarten gibt es unter Tel. 02935/1328 oder sscharpe@schloss-melschede.de. Die Karten können dann an der Kasse abgeholt werden.