Das Filteranlage und die Beckenverrohrung im Hallenbad Sundern werden saniert. Die Maßnahme wird zu 100 Prozent gefördert (75 Prozent vom Bund, 25 Prozent vom Land) – dadurch spart die Stadt Sundern rund 366.000 Euro.



Die Sanierungsarbeiten starten bereits in der kommenden Woche - die Sorpesee GmbH nutzt dazu die Zeit der Corona-bedingten Schließung. Nachdem im Dezember der Förderbescheid eintraf, wurde die Maßnahme sofort ausgeschrieben, weshalb die Sanierung kurzfristig beginnen kann.

Demontage der 40 Jahre alten Anlage

Zunächst wird das alte Filtermaterial abgesaugt und anschließend wird die 40 Jahre alte Anlage demontiert – allein diese Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen. Anschließend muss der Boden im Bereich der Schwallwasserbehälter ausgeglichen und diverse Stemmarbeiten durchgeführt werden. Danach kann die neue Filteranlage eingebaut werden. Durch den frühzeitigen Beginn der Maßnahme kann das Hallenbad voraussichtlich Mitte/Ende Juni wieder geöffnet und muss im Sommer nicht erneut monatelang geschlossen werden. Die Trockenwartung, die normalerweise in den Sommerferien durchgeführt wird, wird vorgezogen, sodass das Hallenbad in diesem Jahr voraussichtlich auch in den Sommerferien geöffnet bleibt.

Durch die neue Filtertechnik wird das Hallenbad zukunftssicher aufgestellt, zudem werden Wasser und Energie eingespart.