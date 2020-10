Im Rahmen eines Leader-Kleinprojektes hat die Sorpesee GmbH vier neue E-Bike-Ladeschränke am Sorpesee errichtet. Drei Ladeschränke befinden sich in den Eingangsbereichen der Zeltplätze 2-4, ein weiterer Ladeschrank steht vor dem Haus des Gastes in Langscheid.

Die Ladeschränke verfügen jeweils über 4 geräumige, abschließbare Fächer, in denen man z.B. den Akku, Helme und sonstiges Equipment sicher aufbewahren kann. Es ist sogar möglich, sein Handy im Schrank zu laden. Die Nutzung der Ladeschränke – inkl. Laden der Akkus – ist kostenlos. Zum Abschließen benötigt man eine lediglich 1-Euro-Münze als Pfand. Das Projekt wurde im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes NRW gefördert.