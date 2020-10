Zur Abrundung des Ferienfreizeitprogramms der Sunderner SPD gibt es Gelegenheit für Kinder von acht bis vierzehn Jahren unter dem Thema „Dschungel-Chaos“ bei einem sportlichen Geschicklichkeitswettbewerb in zwei Teams gegeneinander anzutreten. Beginn ist am Mittwoch, 14. Oktober, ab 14.40 Uhr im Foyer der Sporthallen des Landessportbundes, Am Holthahn 1.

Dschungelforscher versuchen gegen den Widerstand der Waldbewohner den Dschungel (aufgebauter Hallenparcours) zu durchqueren und dabei ihren Proviant zu transportieren und zu sichern. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer (kleine Snacks, Obst und Getränke) ist gesorgt. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 17.30 Uhr vorgesehen.

Da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern möglich ist und damit der Veranstaltung gut vorbereitet werden kann, ist eine Anmeldung unbedingt bis zum 11. Oktober erforderlich. Anmeldung und Kontaktaufnahme bei Klaus Plümper, Tel. 02935-2243 oder per E-Mail unter k.pluemper@t-online.de.