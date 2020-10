In der Volleyball-Verbandsliga 3 Frauen schlugen die RC-Sorpesee-II-Damen den VfL Bochum II mit 3:0. Nach einem ausgeglichenen ersten Satz mit Höhen und Tiefen konnten die Mädchen vom Sorpesee Nerven beweisen und einen Rückstand in der Schlussphase egalisieren und in einen Satzgewinn umwandeln. Klarer gestalteten sich die folgenden Durchgänge. Die Young Ladies dominierten beide Sätze, ließen aber durch Eigenfehler den einen oder anderen Punkt leichtsinnig liegen. Für den RCS spielten Maya Blume, Marie Metger, Amelie Schäfer, Lara Schulte, Lara Schumann, Hanna Vierhaus, Julia Wappelhorst, Hanna Fleischer, Antonia Brenscheidt, Milena Wünnenberg, Alicia Krzeminski, Deniz Pandza, Falk Metzler und Susen Schumann.