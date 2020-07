Sundern: "Die Königsketten und das Krönchen sind poliert"

/ Gewinnspiel läuft noch bis Samstagmittag

Freitag vor Schützenfest: In einem "normalen" Jahr wäre in diesen Tagen nach mehrwöchigen Vorbereitungen die Spannung und Vorfreude in Sundern groß, denn jetzt wäre das Schützenfest ganz nahe. Ein Stück weit ist das auch in diesem Jahr so, auch wenn das große Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss.

„Von uns aus könnte es losgehen“ meinen das amtierende Königspaar Ludger und Petra Simon und Jungschützenkönig Leon Koehnen dazu. „Es ist eigentlich alles soweit fertig“ erklärt Petra, „die Königsketten und das Krönchen sind poliert, die Fahne ist gewaschen und gebügelt, Anzug und Kleid sind hergerichtet, Urlaub wurde genehmigt … was fehlt noch?“ fragt sie ihren König. Und der ergänzt mit einem Lachen „Hecke ist geschnitten, Straße wurde gefegt, Schuhe sind geputzt und unseren Hofstaat haben wir auch informiert“.

Die Sunderner Regenten wünschen allen Menschen in der Röhrstadt und all denen, die in diesem Jahr nicht ihr Schützenfest feiern können, trotzdem ein schönes erstes Wochenende im Juli. Und zusammen mit dem Jungschützenkönig Leon Koehnen richten Ludger und Petra Simon diesen Appell an die Menschen: „Haltet durch. Wir tun das auch! Und denkt weiter an die Maßnahmen, die nötig sind, Eure Gesundheit und die Eurer Mitmenschen zu schützen.“ Und da es sehr nahe läge, dass in privaten Kreisen oder in den Nachbarschafts- und Straßengemeinschaften die ein oder andere kleine Feier unter Corona-Bedingungen stattfinden wird, haben das Königspaar und der Jungschützenkönig noch eine kurze Checkliste für das Gelingen des Festwochenendes erstellt.

Königspaar stellt Checkliste auf

Fahne gehisst?

Biervorrat gekühlt?

Nachbarschaft informiert?

Schützenfestmusik besorgt?

„Tochter Zion“ einstudiert?

Rinderwurst bestellt?

Schluckimpfung besorgt?

Eier zum Eierbacken eingekauft?

Als äußeres Zeichen sind alle Besitzer von Fahnenstangen und Schützenfestfahnen herzlich aufgerufen und gebeten, für die drei eigentlichen Schützenfeststage ihre Fahnen zu hissen. Wer noch keinen Masten hat oder wem es an einer Fahne fehlt – noch ist etwas Zeit, sich auszustatten. Bei der Bruderschaft können Masten oder Fahnen in den Kompaniefarben oder in grün/weiß erworben werden.

Gewinnspiel

Die Schützen erinnern auch an das Gewinnspiel „Flagge zeigen lohnt sich“, bei dem es um die am zahlreichsten mit Schützenfestfahnen beflaggte Straße in Sundern geht - 100 Euro für die Kasse der Straßen- oder Nachbarschaftsgemeinschaft winken. Wer mitmachen will, sendet bis Samstag, 4. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail (gern auch mit Foto der geschmückten Straße) an gewinnspiel@schuetzen-sundern.de und gibt den Namen der Straße oder Straßengemeinschaft, die Zahl der gehissten Fahnen und Kontaktdaten eines Ansprechpartners an.

Schützenmesse



Am Morgen des eigentlichen Schützenfestsonntages wird ab 11 Uhr eine Schützenmesse vor dem Ehrenmal an der Hubertushalle gefeiert, bei schlechtem Wetter in der Halle. Für diesen Fall weist der Vorstand darauf hin, dass dann nicht mehr als 100 Besucher zu dem Gottesdienst zugelassen werden können. Für die dann notwendige Rückverfolgbarkeit wird darum gebeten, die vom Pastoralen Raum Sundern angebotene Möglichkeit zur Datenerfassung über ein mitgebrachtes Formular zu nutzen. Dies kann über die Homepage des Pastoralen Raumes heruntergeladen werden.

„Horrido Reveille“



An diesem Wochenende endet außerdem die Spendenaktion für den Musikverein und das Tambourkorps Sundern. Als kleines Dankeschön werden die Musiker gemeinsam am Nachmittag und Abend des Schützenfestsamstags an mehreren Stellen in Sundern zur „Horrido Reveille“ aufspielen und zusammen mit dem Vorstand eine Totenehrung am Ehrenmal vornehmen. Es wird an diesem Abend auch ein kurzes Böllern an der Hubertushalle geben. Die Schützenbruderschaft Sundern will damit zeigen: "wir sind da und halten zusammen, und freuen uns schon jetzt auf das Schützenfest 2021!" Das neue Sunderner Schützenplakat ist weiterhin an den bekannten Verkaufsstellen beim Marktkauf Sundern und der Filiale der Volksbank in der Fußgängerzone gegen eine Spende erhältlich.