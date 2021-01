Der Blick der Unfallkommission richtet sich auf Straßen, die die Kreispolizei als Unfallhäufungsstellen ausgemacht hat. Dazu gehören seit dem dritten Quartal 2020 drei neue Unfallschwerpunkte: Die Kamener Auffahrt zur A 1 nach Bremen, die Schwerter Reichshofstraße und ein Abschnitt der Morgenstraße (Höhe Haus Nr. 46 – 48) in Unna.

Viermal im Jahr berät die Unfallkommission, wie Unfallhäufungsstellen entschärft werden können. Dieses Mal fand die Abstimmung aufgrund der Corona-Situation nicht während einer gemeinsamen Sitzung, sondern digital statt.

Ziel der Unfallkommission ist es, gefährliche Stellen möglichst früh zu erkennen und so zu ihrer Entschärfung beizutragen. "Glücklicherweise gab es nur wenige neue Stellen, mit denen wir uns beschäftigen mussten", erklärt Michael Arnold, der beim Kreis für die Verkehrssicherung zuständig ist. "Ob das daran liegt, dass die Zahl der Verkehrsteilnehmer aufgrund der Corona-Situation zurückgegangen ist, ist nur eine Vermutung." Nähere Informationen zu den neuen Stellen gibt es unter https://www.presse-service.de/.

Unfallfaktor Mensch

Im Rahmen der Analysen und Beratungen wurde erneut deutlich, dass der Faktor Mensch einen nicht unerheblichen Anteil an der Entstehung einer Unfallhäufungsstelle hat. "Manche Unfälle stehen in keinem Zusammenhang mit der Verkehrssituation oder den baulichen Gegebenheiten, sondern sind auf Fahrfehler oder das Nichtbeachten von Verkehrsregeln zurückzuführen", erklärt Michael Arnold, der beim Kreis für die Verkehrssicherung zuständig ist.Wenn aber Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen können, regt die Unfallkommission diese auch an: Die Palette reicht von Änderungen bei der Verkehrsregelung und -lenkung über die Verkehrsüberwachung bis hin zu baulichen Maßnahmen.