Sehnsucht nach Meer, Schifferbooten, Strand und Möwen...Wer hat sie im Moment nicht. Bilder der Malerin Gabriele Sieger nehmen den Betrachter mit auf eine Reise in die Sonne. „Meine Gedanken ziehen immer wieder dorthin“, erklärt Gabriele Sieger. Im Café „Zur Alten Post“ am Markt Königsborn zeigt sie ab dem 20. Januar ihre Motive. Bereits zum vierten Mal wird das Café zum Ausstellungsraum.

„Zur Alten Post“ ist trotz Corona-Lockdown geöffnet. Chefin Remona Tingelhoff bietet wie gewohnt ihren selbstgebackenen Kuchen und auch Kaffee an. Alles to go selbstverständlich, aber der Gastraum dient weiterhin als Präsentationsbereich. Wind und Weite lassen bei "Ab in den Norden“ die Gedanken auf Reise gehen. Gabriele Sieger, die seit fast 20 Jahren in der Hellwegstadt lebt, arbeitet mit Aquarellfaren, Gouache, Eitempera und Pastellkreiden. Die Malerin unternimmt aber auch eine Reise in aktuelle Empfindungen. In dem Werk „Maskenball“ verarbeitet sie ihre Empfindungen rund um Corona. Virus mal sehenswert.

„Zur Alten Post“ ist geöffnet Mi. bis Sonntag 14.30 bis 17 Uhr und erreichbar Tel. 02303 963495