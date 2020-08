Die Gemeinde Billmerich meint: Da fliegt uns endlich mal wieder das Blech weg!

Das Blechbläserquartett "Classic Brass Ruhr" wird am Samstag, 29. August, ein Open Air Konzert in Billmerich präsentieren.

Veranstaltungsort ist hinter dem Gemeindehaus (Holzwickeder Str. 1) in Unna-Billmerich. Das Programm steht unter dem Motto "Live und draußen". Dementsprechendlocker werden die vier Bläser aufspielen. Weitere Infos gibt es unter www.classic-brass-ruhr.de . Mit dabei sind Gemeinde-Organist JörgSegtrop an der ersten Trompete (Fröndenberg), Uwe Gasse an der 2. Trompete (Soest), Ulrich Diekmann, Landesposaunenwart aus Westfalen an der Tenorposaune und Hajo Nast an der Bassposaune (Bochum). Der Eintritt ist kostenlos, aber begrenzt. Sollte es in Strömen regnen, wird das Konzert kurzfristig in die Kirche nach Fröndenberg Dellwig (Ahlinger Berg) verlegt.