Frauenbewegung, Shakespeare und Broadway: narrenschiff präsentiert neuen Spielplan

Ab sofort gibt es den neuen Spielplan des theater narrenschiff sowie Karten für alle Stücke im i-Punkt im ZIB und unter mail@theater-narrenschiff.de.

"Sister Suffragette" ist ein Stück über den Kampf der Gleichberechtigung von Judith Binias. Premiere ist am Sonntag, 19. Januar um 18 Uhr.

England der 1910er Jahre: Seit Jahren kämpfen Frauen für ihre Rechte der Wahl und freierer Bestimmung über ihren Körper. Allen voran Emmeline Pankhurst. Als Kopf und Herz der Bewegung motiviert sie hunderte Frauen, sich ihrem Kampf anzuschließen, darunter auch zwei ihrer Töchter: Sylvia und Christabel, die in ihrer Mutter ein feuriges Vorbild der Emanzipation sehen und ihren eigenen Platz in der Frauenbewegung finden. Doch auch in einer Revolution werden wir mit menschlichen Gefühlen konfrontiert: Eifersucht, Liebe und der Frage nach gemeinsamen Werten.

Die Suffragetten waren Vorreiterinnen der Frauenbewegung. Ihre Solidarität galt all jenen, die weniger privilegiert waren und von der reichen, männlichen Dominanz in die unteren Schichten der Gesellschaft gedrängt wurden. Zuerst friedlich, dann immer radikaler setzten die Suffragetten Zeichen des Widerstandes. In der neuen Inszenierung von Judith Binias soll es weniger um die Frage gehen, wann gewaltsamer Widerstand zum Terrorismus wird, sondern mehr darum, warum Revolutionen besonders von inneren heraus verletzbar sind.

»Sister Suffragette« ist möglichst nah an die historischen Figuren und Ereignisse angelehnt und enthält Reden der Pankhurst-Frauen in ihrem Kampf für die Gleichberechtigung. Zu sehen sind Jennifer Angersbach, Eva Bolle, Jane Csepi, Rebecca Ewe, Britta Happel, Julia Kullnat, Sarah Noisten und Edith Schneider. Weitere Termine sind am 26. und 31. Januar sowie am 2., 7., 9. und 14. Februar.

"Back in Berlin" - 10 Jahre Tilla Grünspan: Eine Jubiläums-Revue

Tilla Grünspan, die Grande Dame der gepflegten Unterhaltung kommt zurück: am 21. Februar im theater narrenschiff. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum bringt die tolle Tilla neue und alte Lieblingslieder und Geschichten aus ihrem bewegten Leben mit. 2010 schlüpfte Nils Jacobi zum ersten Mal in die Haut des Damenimitators mit der Schwäche für die Farbe Grün, von Anfang an begleitet von Lilja Kopka als Tillas jüdischer Garderobiere Ruth Löwenstein. Mit LILA erzählte Nils Jacobi erstmals die Geschichte der tollen Tilla: Im Berlin der 1930er Jahre sang und sprach Tilla von Liebe, Hoffnung und Widerstand. Der Abend erzählte auch von der Ausgrenzung der ‹Andersartigen› bis hin zur Flucht vor dem Nationalsozialismus. Mit KOFFER IN BERLIN und TILLA IN NEW YORK erzählte Jacobi in den folgenden Jahren in zwei weiteren Teilen von Tilla und Ruths Rückkehr ins Deutschland der Nachkriegsjahre und einem späten Erfolg in Amerika. Neben den Bühnenprogrammen bekam die tn-Kultdiva auch eine mehrjährige Konzertabendreihe im Schalander der Lindenbrauerei.

Zum Jubiläum freuen sich die Macher auf einen Konzertabend mit Tilla-Klassikern und neuen Lieblingsliedern: Schlager und Gassenhauer von den 20er bis 60er Jahren. Der Best-of-Abend nimmt das Publikum erneut mit auf eine Reise durch das bewegte Leben zweier sehr unterschiedlichen Freundinnen, die sich niemals unterkriegen ließen.Text & Inszenierung: Nils Jacobi. Mit: Nils Jacobi & Lilja Kopka.

"Curtain Call" - Intrigen am Broadway

Dayla Malone ist die begehrteste Schauspielerin am Broadway. Ihre Freunde sind die Crème de la Crème der glamourösen Theaterszene und gemeinsam mit ihnen gibt sie den Ton in Manhattans Theaterwelt der 1950er Jahre an. Ihre Theaterproduktionen sind Kassenschlager und niemand scheint ihnen das Wasser reichen zu können. Als jedoch die junge und unscheinbare Ada Shaw in das Leben der Künstler*innen-Clique tritt, verändert sich mit einem Schlag alles. Während sich die Protagonisten immer mehr in ein Intrigenspiel verstricken, werden Freundschaften auf die Probe gestellt. Premiere ist am 28. März 2020.

Nach RUNNIN‘ WILD konzipiert André Decker eine weitere Hommage an den Hollywoodfilm der Golden Ära. Diesmal steht das Haifischbecken des Broadways und das turbulente Leben der Künstlerszene dieser Zeit im Vordergrund. Angelehnt an Klassiker wie ALLES ÜBER EVA, SUNSET BOULEVARD oder 42nd STREET konzipiert André Decker ein neues Bühnenstück für das theater narrenschiff, das sich ganz auf das Leben hinter den Kulissen des Theaters konzentriert. Das Ergebnis ist ein spannendes Drama, das nicht nur für Theaterliebhaber*innen einige Überraschungen bereithält. Mit: Kathrin Bolle, Marc Debie, André Decker, Rebecca Ewe, Nils Jacobi, Silvia Kleinwechter, Katalina Kopka, Sarah Noisten, Johannes Schmidt und Edith Schneider.

"Shakespeare Revisited" - Ein Bühnenexperiment

Kaum ein Autor ist so oft aufgeführt und neu interpretiert worden wie der Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford-upon-Avon. Auch das tn beschäftigt sich seit 15 Jahren immer wieder mit Shakespeares Werk, das sich wegen seiner Dichte an Nebenhandlungssträngen und der Vielschichtigkeit der Figuren immer wieder neu interpretieren lässt. Heute wird kaum noch eines seiner Werke in Gänze aufgeführt, gerade in Deutschland sind gekürzte Fassungen und auch in andere Zeiten versetzte Inszenierungen zur Regel geworden. Was aber passiert, wenn man einzelne Figuren aus ihrem Stück-Kontext löst oder sie mit Figuren aus anderen Werken interagieren lässt? Was geschieht, wenn man Textfragmente isoliert und neu zusammensetzt um eine Welt zwischen Sinn und Wahnsinn, Macht und Ohnmacht zu erschaffen?Premiere ist am 6. Juni um 19.30 Uhr.

Mit Shakespeare Revisited begibt sich das tn auf die Suche nach bisher verborgen Gebliebenem. Mit dem Fokus auf starke weibliche Charaktere aus Shakespeares Tragödien und Historien entsteht eine atmosphärische Szenencollage, die ein neues Ganzes ergibt. Ein stimmungsvoller Abend voll düsterer Genüsse, garantiert nichts für schwache Nerven. Bearbeitung und Inszenierung: André Decker. Gespielt vom tn-Ensemble. Weitere Termine sind am 7., 12., 14., 20., 21. und 26. Juni.

"Emma - Austen im Park"



Open-Air-Theater auf dem alten Westfriedhof gibt es wieder im Rahmen der Summertime 2020: am 16./17./18./19. Juli um 20.30 Uhr.

Emma Woodhouse ist sehr zufrieden mit ihrem Leben: Sie ist jung, schön, gebildet und aus gutem Haus. Sie spielt die Hausherrin für ihren verwitweten Vater, der ihr alles durchgehen lässt, und ist der Star von Highbury, einem beschaulichen Ort und für Emma der Nabel der Welt. Ja, Emma ist glücklich und zufrieden. Ihr liebster Zeitvertreib ist es anderen zu ihrem Glück zu verhelfen - ob sie es wollen oder nicht. Ihr neuestes »Projekt« ist die naive Harriet Smith, der Emma dringend zu einer guten Partie verhelfen will. Doch plötzlich treten Emmas nicht ganz durchdachten Pläne eine Lawine von Ereignissen los, die Highburys High Society auf Trab halten. Emma sieht sich auf einmal im Zentrum der seltsamsten Verwicklungen und muss ihre eigenen Handlungen hinterfragen.

Nach Stolz und Vorurteil freut sich das tn auf ein zweites Meisterwerk aus der Feder von Jane Austen für das alljährliche Sommertheater. Emma ist Jane Austens letzter Roman, ein Jahr vor ihrem Tod 1817 erschienen. Er besticht bis heute durch seine witzigen Dialoge, feine Beobachtungen und einem Universum aus skurrilen Charakteren. Mit Emma hat Jane Austen eine der großen Heldinnen der Weltliteratur geschaffen: Austen blickt voller Ironie auf die selbstherrliche Weltanschauung ihrer Heldin, die sie im Laufe der Geschichte durch viele Reifen springen lässt, auf dem Weg zur Selbsterkenntnis.Bearbeitung: André Decker & Lilja Kopka . Inszenierung: André Decker. Gespielt vom tn-Ensemble.

Infos zum Kartenverkauf gibt es ab Frühjahr 2020 auf der tn- Internetseite.