Am Dienstag, 6. Oktober, begrüßt die Bibliothek im zib um 19 Uhr das literarische Duo TrioLit als Gast.

TrioLit wird an diesem Abend durch die beiden Autorinnen Maja Vandenwald und Martina Grünebaum repräsentiert, da Uta Baumeister ihren Lebensmittelpunkt nach Schweden verlegt hat und nicht dabei sein kann. Beide Autorinnen haben unterschiedliche Schwerpunkte und bieten in ihren Lesungen eine unterhaltsame Mischung an, teils humorvoll, teils auch nachdenklich. Die Lesung in der Bibliothek ist individuell gestaltet und neu zusammengestellt, so dass auch als „Duolit“ für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Wer schwarzen Humor mag kommt genauso auf seine Kosten wie Liebhaber von Fantasy oder Alltagsbeobachtungen.

Martina Grünebaums Schwerpunkt liegt in der Fantasy. Ihr Debütroman „Nebenbei die Welt sortieren“ verknüpft dabei Realität und Fantasy um eine schwer beschäftigte Hausfrau. In „Die Quote“ setzt sie sich mit dem Verwaltungsapparat auseinander, den es auch im Jenseits geben muss. „Alle anderen sind komisch“ befasst sich mit dem Thema Autismus, dem sie aus persönlichen Gründen sehr nahesteht und mit „Katzenwetter“ erschien ihr erster Katzenkrimi. Ihr neuer Roman „Im Bienenstich sind keine Birnen“ ist ein humorvoller Krimi, der an den Ufern der Sorpe spielt.

Maja Vandenwald hat sich dem rabenschwarzen Humor verschrieben. In ihren Büchern „Shortmord“ und „Shortmord 2“ präsentiert sie die kürzesten und schwärzesten Krimis, die man sich denken kann.

„Vers(s)trickungen des Alltags“ bietet humoristische Versdichtung, die sich mit den Tücken des Alltags, den Jahreszeiten und den Geschlechtern beschäftigt. „Ein bunter Strauß aus dem Alpha-Beet“ überrascht mit Alliterationen zu jedem einzelnen Buchstaben des Alphabets. In „Hirngespinster und Warteschleifen“ trifft man auf bekannte Alltagssituationen und den Umgang mit ihnen bzw. deren Ausgang.

Tickets gibt es telefonisch unter 02303/103-701 oder per Mail unter zib-bibliothek@stadt-unna.de.