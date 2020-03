Zurück aus dem Ausland musste Katharina Korotev (22) aus Unna feststellen, dass sie für Ausbildungs-oder Studienplatz leider zu spät dran war. Sie entschied sich für ein Freiwilliges-Soziales Jahr und hat sich bei der VHS-Unna/Fröndenberg/Holzwickede einen guten Ruf erworben. Als „Stütze und Kommunikationshilfe“ schätzt FSJ-Betreuerin Sofia Peters die junge Kollegin ein.

„Was mache ich denn jetzt“, stellte sich Katharina die bange Frage nach ihrer Berufszukunft. Das Fachabitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Tasche hatte sie sich auf zu Verwandten nach Russland und der Mongolei gemacht, reiste durch China und erkundete den asiatischen Raum. Ausbildungsplätze die sie interessierten, wie für Design oder Innenarchitektur waren vergeben. Auf der Homepage der VHS entdeckte sie eine offene FSJ-Stelle. „Eigentlich wollte ich ein FSJ schon nach der Realschule absolvieren, da traf sich das gut.“ Seit dem 1. September hat Katharina jetzt ihr eigenes Büro, Besprechungsplatz inklusive. Im Bereich Kultur ist sie im Einsatz für die Ehrenamtsagentur. Als Bindeglied zwischen Agentur und dem Bildungsträger übernimmt sie Büroarbeiten. Zu ihren Aufgaben zählen neben der Betreuung der Ehrenamtler auch Bürotätigkeiten für das Netzwerk Ehrenamt. Auch für den Lerntreff im zib ist sie zuständig. Zu ihren Aufgaben zählen die Aktualisierung der Homepage, Kontaktanfragen von Interessenten. Telefonanfragen beantwortet sie und kommt mit Anfragern ins Gespräch. Ihre FSJ-Betreuerin Sofia Peters hat eine halbe Stelle und ist voll des Lobes. Sie freut sich über die Arbeitsteilung mit Katharina, die als Vollzeitkraft auch Arbeiten übernehmen kann.

Halbzeit

Gerade ist Halbzeit für Katharina´s FSJ. Sie blickt zurück auf Tag 1: „Ich zwar nicht aufgeregt aber gespannt, weil ich nicht wusste, was sich dahinter verbirgt.“ Die Stellenbeschreibung sei etwas „verschlüsselt“ gewesen. Am Anfang musste sie viel fragen und es passierte, was kommen musste: Der erste Fehler. Einen Newsletter verschickte sie per Mail, beschränkte nicht die Adressen und jeder Nutzer erhielt Zugriff auf die komplette Liste. Über den Fauxpas im Datenschutz kann sie jetzt gemeinsam mit Sofia Peters schmunzeln. „Ich wusste das ja nicht.“ Bis auf eine Rückmeldung haben sich die Wogen rasch geglättet.

"Bringt sehr viel"

Für Sofia Peters gestaltet sich jedes FJS anders. Konstant sind Veranstaltungen wie Netzwerkonferenz, Ehrenamtsbörse, desweiteren fallen leichte kaufmännische Aufgaben an. „Das ist sehr dynamisch.“ Über Katharina sagt sie Positives: „Sie stellt Fragen wenn sie etwas nicht weiß.“ Katharina Korotev ist die vierte FSJ-Kraft. Erwartet hat sie die Arbeit so nicht. „Die VHS ist umfangreich.“ Aber sie findet es toll die VHS so kennenzulernen. Überrascht ist sie, dass es so viele ehrenamtliche Helfer gibt. „Das FSJ bringt mit sehr viel.“ Doch bei manchen Sachen sagt sie auch: „Nett zu wissen, brauche ich für später aber nicht.“ Denn im September startet sie ins Studium zur Fremdsprachenkorrespondentin in Münster. „Das liegt ja von den Bürotätigkeiten her zusammmen.“

Trotz prallem Arbeitstag bleibt Katharina noch Zeit für ihr Hobby. Das Theaterspielen reizt sie. Im VHS-Theaterkurs macht sie mit. Und möchte am Musical „Freie Wildbahn“, von VHS und Theater Narrenschiff organisiert, mit Ehrenamtlichen gemeinsam mitspielen.

Info

Die VHS bietet ab September wieder eine FSJ-Stelle, die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2020. Unter „Kultur und Bildung“ sind weitere Informationen erhältlich oder direkt unter sofiahelena.peters@stadt-unna.de