Infidels kommen mit Bob Dylan-Songs auf den Platz der Kulturen

Am Donnerstag, 20. August, spielen Die Infidels, eine Bob Dylan Coverband, auf dem Platz der Kulturen in Unna. Los geht’s um 20 Uhr am Rio-Reiser-Weg 1. Die Karten sind nur auf www.lindenbrauerei.de erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht.



Zum 65. Geburtstag des Ausnahmekünstlers Bob Dylan fanden sich neun ambitionierte Musiker zum ersten Mal zusammen, um dem großartigen Künstler und Poeten zu huldigen – schon damals wurde klar, dass man sich mit dem Dylan-Virus infiziert hatte. Es galt das Versprechen, es auf jeden Fall zum 70. Wiegenfest im Jahre 2011 noch einmal richtig krachen zu lassen. Dieses begeistert gefeierte Konzert fand im Rahmen des Musikclubs im Schalander in Unna statt.

Diesem Auftritt sollten im gleichen Jahr noch weitere folgen – aus einer „Projektarbeit“ wurde die Band „The Infidels“.Den langjährig erfahrenen Musikern aus dem Großkreis Unna/Hamm ist es gelungen, die großartige Kunst der Kompo­sitionen von Dylan in ihrer ganzen Vielfältigkeit herauszuarbeiten. Dylans Stücke sind nicht ohne Grund so oft von den ganz Großen der Musik gecovert worden. So wie der Künstler selbst sich immer wieder neu erfindet, bietet auch seine Musik Raum für jedwede Art von Interpretation, ob nun als Rockstück, als Blues oder als Country.



Und genau hier setzen „The Infidels“ an. Der Variantenreichtum der Kompositionen wird in den Vordergrund gestellt. Daher ist jedes Konzert eine homogene Mischung vieler Musikstile, präsentiert mit viel Spielfreude, Können und Enthusiasmus. Dylans Musik lebt und bleibt so immer aktuell.

Infidels sind Elfie Richarz (Voc), Andy Koch (Voc), Horst Schrader (Voc, Akustic Guitar, Harp), Jutta Wegener (Voc), Stefan Hippler (Drums), Thomas Seidel (Sax), Thomas Jordan (E-Guitar), Schreiner (E-Bass) und Harald Sumik (Keyboard).

Auf dem Platz der Kulturen dürfen nur 100 Gäste das Programm genießen. Jeder Gast hat eine fest zugewiesene Platznummer. Häusliche Gemeinschaften haben die Möglichkeit 2 Plätze nebeneinander zu erwerben, ansonsten gibt es nur ein Ticket pro Person. Der Sicherheitsabstand ist gewährleistet. Es gibt für jeden einen Sitzplatz oder Stehtisch. Die gastronomische Versorgung ist durch einen Tischservice sichergestellt.