Gottesdienst per Videokonferenz feiern



Am Sonntag, 7. Februar, um 18 Uhr laden die evangelischen Kirchengemeinden Königsborn und Massen zu einem gemeinsamen Zoom-Gottesdienst ein.

„Die Chance in Pandemie-Zeiten ist, etwas ausprobieren, was es vorher so nicht gab. Also: "Zoomen" wir uns in Massen und Königsborn einander etwas heran und feiern gemeinsam Gottesdienst“, freut sich Pfarrer Jürgen Eckelsbach auf das neue Format.

Gebete, Gespräche und Musik

Zum Gottesdienst gehören das Gespräch über einen Bibeltext, Gebete, aber auch Musik zum Mitsingen. Im Gottesdienst-Team sind unter anderem Pfarrerin Susanne Stock und die Pfarrer Jürgen Eckelsbach und Detlef Main.

Wer teilnehmen möchte, benötigt einen internetfähigen Computer mit Kamera und Mikrofon. Vorher bedarf es einer Anmeldung, die über die Internetseiten der beiden Gemeinden vorgenommen werden kann: www.evangelisch-in-koenigsborn.de und www.ev-kirche-massen.de.

Dann bekommt man eine Bestätigung und den Link für die Plattform "Zoom" sowie alle Hinweise, sich am Sonntag einzuwählen.

Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr, Einwahl ist schon ab 17.45 Uhr möglich, um eventuelle technische Fragen zu klären.