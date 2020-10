Im Beethoven-Jahr konnten durch die Corona-Bestimmungen viele geplante Veranstaltungen für den großartigen Komponisten nicht stattfinden. Die evangelische Kirche in Hemmerde möchte dem entgegen wirken und mit dem Programm „Lieder von Sehnsucht und Glück“ den Menschen ein klassisches Konzert der Extraklasse bieten.

Drei tolle Musiker*innen kommen dafür am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr nach Hemmerde in die evangelische Kirche. Werke von Mendelssohn, Dvorak, Mozart, Schubert und von Beethoven werden dargeboten. Und das mit freiem Eintritt. Lediglich um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Und auf diese Musiker können sich Besucher freuen: Felicia Brunner studierte in Wiesbaden, Mainz und Frankfurt Gesang, Gesangspädagogik und Operngesang (Diplom 1993). 1994 erhielt sie ein Stipendium der Richard Wagner Stiftung. Die Sopranistin sang in mehreren professionellen Ensembles. Cordula Boy, geboren und aufgewachsen in Dortmund, studierte in Wuppertal Musik und Germanistik und vertiefte ihre Gesangsausbildung in Frankfurt. Martin Bauersfeld wurde am 30. September 1968 in Frankfurt am Main geboren. Im Alter von sechs Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht bei Gisela Hessenberg. 1978 wechselte er zu dem Frankfurter Pianisten Christoph Ullrich. 1991-1995 Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt mit Hauptfach Klavier bei Prof. Bernd Ickert.

Die Kirche ist groß und ermöglicht es den Besuchern, mit vorgegebenem Abstand an ihre Plätze zu gehen. Die Veranstalter bitten die Besucher darum, Mund-Nasen-Schutz bis zum Sitzplatz zu tragen, sich am Kircheneingang die Hände zu desinfizieren und sich in eine Besucherliste einzutragen.Am Ende sollen die Besucher die Kirche hinten am Seitenausgang verlassen, wo auch die Spenden eingesammelt werden. Die Kirche wird gut gelüftet sein.