Pfarrer Detlef Main sucht neue Wege, um mit seiner Gemeinde in Unna-Massen in Kontakt zu bleiben. Nun lädt er Menschen zu einer biblischen Entdeckungsreise ein. Die Methode heißt Bibliolog, das Medium ist eine Videokonferenz. Geplant sind zunächst drei Entdeckungsreisen, die erste startet am Mittwoch, 10. Februar.

Ein Bibliolog ist ein Austausch über einen biblischen Text. „Jeder und jede hat etwas zu sagen.“ Das ist Detlef Main dabei besonders wichtig. Bibeltexte werden nicht zerpflückt, sondern kommen so zum Tragen, wie sie dort stehen stehen. „Wir reisen in die Zeit und in die Welt der Bibel. Wir hören eine Bibelgeschichte. Wir fragen die Personen nach ihren Gefühlen, Gedanken und Eindrücken“, erklärt Main den Ablauf eines Bibliologs. Dabei gelten zwei wichtige Regeln: Erstens: Alle dürfen reden, niemand muss. Zweitens: Alles, was gesagt wird, ist hilfreich – nichts ist verkehrt. Main: „Das Miteinander ist von besonderer Wertschätzung geprägt. Auf diese Weise ist der Bibliolog mehr als eine Methode: Er ist eine Bewegung zueinander und zur Bibel.“

Der erste Termin ist am 10. Februar um 19 Uhr. Dann steht die biblische Geschichte der Sturmstillung im Mittelpunkt. Es folgen weitere Bibliolog-Treffen am 3. März und 14. April, jeweils um 19 Uhr. Die Abende sind auch über die Gemeindegrenzen für Interessierte offen und finden als Videokonferenzen statt. Die nötigen Daten hierzu gibt es nach Anmeldung, alles weitere auf der Internetseite der Gemeinde www.ev-kirche-massen.de oder direkt per Mail an Detlef Main detlef.main@kk-ekvw.de