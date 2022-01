Der Förderverein des Inner Wheel Club (IWC) Unna präsentiert: „Das ist ja kriminell“…. Eine mordsmäßige Lesung mit der Unnaer Autorin Astrid Plötner.

Am Montag, 24. Januar, liest die Autorin im Restaurant kochto´s am Südring 31 aus ihrem dritten und vierten Roman „ Festa Mortale“ und „ Teufels Tod“. Der Erlös aus dem Eintritt fließt in die sozialen Projekte des Clubs für Kinder und Jugendliche in Unna.

Die Autorin wird erst ihre Protagonisten Maike Graf und Max Teubner vorstellen, bevor sie mit ihren Zuhörern in die Verbrechen aus Band 3 und 4 eintaucht. Das Publikum wird auch die Gelegenheit bekommen der Autorin Fragen zu stellen und signierte Bücher zu erwerben. Der Abend wird unter 2G+ und mit festem Sitzplatz stattfinden.

Es sind noch einige Karten über den Mailkontakt simone@kochtokrax.de zu erhalten. Einlass ist um 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19.00 Uhr. Achtung: es gibt keine spontane Abendkasse. Karten sind ausschließlich über die genannten Kontakte im Vorverkauf erhältlich.