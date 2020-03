Tag der offenen Töpferei gibt spannende Einblicke in ein uraltes, brandaktuelles Handwerk

Zum 15. Mal in Folge laden rund 550 Töpfer und Keramiker am Samstag, 14. und am Sonntag, 15. März jeweils von 10 bis 18 Uhr in ganz Deutschland unter dem Motto „schauen, anfassen, staunen“ in ihre Werkstätten und Ateliers ein.

Auch in Unna öffnet die Keramikerin Gisela Lücke für Interessierte und Keramikliebhaber die Türen ihrer Werkstatt und ihres Ateliers, Auf der Bleiche 15. An beiden Tagen gibt sie spannende Einblicke in ein überraschend modernes Handwerk mit jahrhundertealter kulturhistorischer Tradition und zeigen, dass der vermeintlich unscheinbare Werkstoff Ton ein faszinierendes Material ist, was sich in der Kreativität ihrer Arbeiten ausdrückt. Die Produktpalette reicht von traditioneller Gebrauchskeramik bis zur modernen Gefäßkeramik, von fantasievoller Gartenkeramik bis zu künstlerisch gestalteten Einzelstücken. Gastkünstler in ihrem Atelier sind Birgit Okulla (Altstadtatelier, Schmuck), Magdalena Warnsing (Malerei) und Josef Jansen (Malerei).

Besucher dürfen sich auf Führungen durch die Werkstätten oder auf Vorführungen wie das faszinierende Drehen eines Gefäßes freuen. Kurz gesagt: Die Besucher dürfen auf den „15. Tag der offenen Töpferei“ gespannt sein und sich in Unna wortwörtlich vom Ton berühren lassen.

Weitere Informationen unter www.gisela-luecke-keramik.de sowie zum 15. „Tag der offenen Töpferei 2020“ und alle teilnehmenden Werkstättenmit ihren Programmen unter: www.tag-der-offenen-toepferei.de oder www.keramikerinnung-nordrhein.de.