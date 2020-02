Träumen im KTP Kunst Treffpunkt

Helga Hartmann nimmt ihre Gäste mit auf eine gedankliche Reise ans Meer und präsentiert eine wunderbare Geschichte.

Von der Stimme des Herzens und der Erfüllung des großen Wunsches frei zu sein. Der KTP Kunst Treffpunkt setzt seine beliebten Veranstaltungen im historischen Ambiente der alten Bäderkultur fort. Zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr lädt die Veranstalterin ihre Gäste am Donnerstag 13. Februar, um 18 Uhr in das KTP - Pumpenwärter Haus, Friedrich Ebert Str. 97, herzlich ein. Es geht um Gedanken und Freude, Hoffnung und Zukunft. Abgerundet wird die Lesung im Galerieambiente zwischen Kunstwerken des 2017 verstorbenen Künstlers Karl Hartmann. Eine bewegende und poetische Geschichte voll Wärme und Menschlichkeit über das Wagnis loszulassen und zu verzichten und dabei die wertvollste und schönste Erfahrung des Lebens zu machen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0170/ 5211303 oder E-Mail: info@art-kh.de.

Träume finden, Träume leben, Zeit miteinander verbringen ist das Ziel des KTP mit Kunst/ Musik und Literatur im Jahr 2020. Auf Wunsch können zu separaten Terminen auch Führungen durch die Ausstellung des Künstlers vereinbart werden.