Es sind Leute, die das Ruhrgebiet ausmachen: bodenständig, zupackend, herzlich, fußballbegeistert, lustig. Aber auch verzweifelt, fies, gemein und verbrecherisch.

Anfang März erschien der Kriminalroman »Unverhofft tot« der drei Autorinnen Karin Hübener (Unna), Heike Wulf (Dortmund) und Ortrud Battenberg (Schwerte). Mit leisem Humor beschreibt der Krimi Menschen verschiedensten Alters in nicht gerade einfachen Lebenslagen. Auch wenn Karin Hübener seit Jahrzehnten in Unna wohnt und bis zu ihrer Pensionierung Sonderschullehrerin in Bergkamen war, handelt der Krimi im nahen Dortmund. Mit einem Augenzwinkern erzählt sie, dass aber auch der Unnaer Marktplatz und ein hiesiges Gemeindehaus Erwähnung finden. Vom Inhalt verrät sie nur so viel: In »Unverhofft tot« muss die frisch aus dem Sauerland übersiedelte Hauptkommissarin mehrere Frauenmorde rund um ein Mehrgenerationenhaus auf dem Gelände der ersten Zeche Dortmunds, Freie Vogel & Unverhofft, aufklären. Das erste Opfer ist eine Altenpflegerin.

„Es war ein ganz schönes Stück Arbeit, zu dritt einen Roman zu schreiben“, erklärt Karin Hübener. „Damit die Figuren nicht in verschiedene Richtungen rannten und der Plot stimmig blieb, mussten wir uns ständig miteinander absprechen. Hilfreich für den Erzählfluss war aber, dass jede von uns die Rolle einer ganz bestimmten Hauptperson übernommen hat. Meine Figur ist Hilde, eine demente alte Dame, die in den Fall verwickelt ist.”

Kennengelernt haben sich die Autorinnen in einer Schreibwerkstatt bei der Literaturpädagogin Heike Wulf. Als sie dort ihre gemeinsame Vorliebe fürs Mörderische entdeckten, war die Idee nicht weit. Sie recherchierten Schauplätze und verschafften sich inhaltliche Hintergrundinformationen. Heike Wulf brachte bereits „kriminelle“ Vorerfahrungen mit. Diverse Kriminalstorys und eine Kriminalgeschichten-Sammlung gingen schon auf ihr Konto. Auch Karin Hübener und Ortrud Battenberg waren nicht unerfahren. Beide hatten die eine oder andere Kurzgeschichte veröffentlicht, Karin Hübener darüber hinaus ein spannendes Kinder-E-Book und Ortrud Battenberg ein Buch über historische Frauenpersönlichkeiten aus Lünen.„Wir freuen uns, dass »Unverhofft tot« jetzt fertig und seit wenigen Tagen bei Online-Händlern wie Thalia, Hugendubel, Amazon und anderen zu haben ist“, sagt Karin Hübener.