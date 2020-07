So ganz auf Urlaubsgefühle verzichten müssen Gäste im Café "Zur Alten Post" nicht. Südländisches Flair bringen Malereien und Fotografien heimischer Künstler in den Treffpunkt am Königsborner Markt. Eine Sammelausstellung stellt aktuelle Werke von sieben Kreativen aus Unna vor, die im Laufe der 22 Jahre des beliebten TReffpunkt bereits ausgestellt haben.

Kuchen, Kunst, Antikes sind das Fundament des Cafés von Remona Tingelhoff. Die ehemalige Sozialpädagogin hat selbst Collagen entworfen und auf Kunstmärkten und Ausstellungen in der Region präsentiert. Aus dem Fundus der Kontakte, die sie knüpfen konnte schöpft sie bis heute und lädt regelmäßig Künstler in ihr Café ein. Zu der Sammelausstellung wählten die Kunstschaffenden ihre Werke selbst aus. Und siehe da, als sich ein mediterraner Bereich abzeichnete freute sich Remona Tingelhoff. “Ein positives Zeichen in dieser Zeit.”

Mehr als zwanzig Bilder zieren das Café. Darunter Werke von Anne-Kathrin Budde aus Königsborn, bekannt von Ausstellungen in der Region. Ihre Fotos auf Leinwand spiegeln Details, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Ihre Malerei ist geprägt von kulturhistorischen Elementen, die trotz Verfall noch Schönheit ausstrahlen. Mit dabei auch Bilder des ehemaligen Chef des Circus Travados, Hartmut Hoffmeister sowie von Peter Trautner (verst. 2017), der u.a. im Unnaer Künstlerkreis aktiv und dem Unnaer Glaskünstler Wilhelm Buschulte verbunden war. Trautner verschönerte im Laufe der Jahre die Stromstationen im Kreis Unna mit bunten, oft lokal angepassten Motiven, etwa die am Cafè Zur Alten Post. Vielfältig im Stil sind die Bilder von Conny Herberholz, Hartwig Probstmeyer, Gabi Sieger und Betti Wiesner.

Remona Tingelhoff zeigte auch während der Corona-Hochphase einige Bilder, sogar während des Ausser-Haus-Verkauf von Kuchen und Co. . Die aktuelle Ausstellung findet bereits großen Anklang. “Viele Gäste kommen im Tagesverlauf, genießen einen Plausch.” Dabei kommt dem Café der Trend zum Radfahren und Spazierengehen zu Gute. Ausser an den Ruhetagen hat sie bisher keinen Tag geschlossen gehabt. Um dem Wunsch nach Freiluft-Gastronomie zu entsprechen hat Remona Tingelhoff einige Tische zusätzlich vor dem Cafè aufgestellt.

Info

Die Ausstellung “Von jedem Etwas” ist noch bis zum 27. September im Cafè zu sehen, während der Öffnungszeiten. Darauf folgt eine Ausstellung des Unnaer Fotoclub unter dem Motto “Heimat Königsborn”. Die großformatigen Fotos waren bereits im zib und später in der Paul-Gerhardt-Gemeinde zu sehen.