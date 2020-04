Sperrung des Afferder Wegs in Unna

Der Afferder Weg in Unna wird im Bereich der A1-Brückenneubaustelle ab Freitag, 17. April, 18 Uhr bis Montagnachmittag, 20. April, gesperrt.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird an diesem Wochenende Betonfertigteile auflegen. Umleitungen werden eingerichtet.Die Absperrungen werden für den Afferder Weg am Kreisverkehr Afferder Weg / Schwarzer Weg und für die Straße "In der Külve" ab der Kreuzung mit der Straße "Vaersthausener Straße " aufgestellt. Hintergrund:Das Bauwerk kann die heutigen Lasten nicht mehr aufnehmen und muss ersetzt werden. Das Bauwerk wurde 1938/1957 gebaut und 1979 verbreitert, hat eine Länge von 13,70 Metern, eine Breite von 38 Metern und eine Fläche von 521 Quadratmeter. Auf dem Bauwerk verläuft die A1, unter ihr die K39, Afferder Weg.