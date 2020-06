Bei Fridolin im Kompostland

Für die Ferienspaß-Veranstaltung "Fridolin der Kompostwurm" am 2. Juli auf dem Hofmarkt Stockum sind noch Plätze frei.

Die Veranstaltung der Umweltberatung in Kooperation mit dem Kinder und Jugendbüro ist für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren geeignet, gerne mit Begleitung von Eltern oder Großeltern. Der fleißige Regenwurm Fridolin arbeitet hart, um aus Küchenabfällen wertvolle Blumenerde zu machen. Doch leider finden sich in seinem Komposthaufen auch viele andere Abfälle, die nicht hierher gehören. Wir helfen Fridolin beim Aufräumen, lernen vieles über die richtige Mülltrennung. Zum Schluss bepflanzen wir selbst gebastelte Blumentöpfe und stellen Samenkugeln her. Beginn ist um 12 Uhr auf dem Hofmarkt Stockum, Stockumer Dorfstrße 24. Anmeldung unter Tel. 02303/ 103344.