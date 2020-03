Einkaufsdienst für Ältere wird genutzt

Die Grünen in Holzwickede bieten seit einiger Zeit einen Einkaufsdienstfür ältere Menschen an.

Die Angst, sich beim Einkaufen oder durchsoziale Kontakte mit dem Corona-Virus anzustecken oder die Anweisungen, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen, ermutigt immer mehr ältere Menschen, sich an den Einkaufsdienst des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen in Holzwickede zuwenden. Die Partei ist dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gefolgt, einander zu helfen und zu unterstützen. „Besonders ältere Menschen haben Angst, ihr Heim zu verlassen, um Ansteckungen vorzubeugen. Darunter gibt es sicher auch Menschen, die keine andere Hilfe in Anspruch nehmen können. Wir von den Grünen möchten für diese Menschen einen Einkaufsdienst mit unserem Lastenfahrrad Holla anbieten", so Friedhelm Klemp, der Initiator dieser Aktion. "Uns ist natürlich bewusst, dass der Kontakt sich nur auf Distanz an der Tür bewegen darf. Es werden natürlich auch Handschuhe getragen."

Inzwischen haben auch andere Helfer ihre Bereitschaft signalisiert, die Grünen zu unterstützen. Infos zum Einkaufsdienst gibt es bei Friedhelm Klemp unter Tel. 02301/ 4328 oder per Mail: friedhelmklemp@gmx.de sowie bei Dieter Kwiatkowski unter Tel. 02301/ 1878567.