Der langjährige frühere Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Kreis Unna, Frank Murmann, tritt jetzt als Bürgermeisterkandidat für die Freie Liste Unna (FLU) an.

Das teilte Fraktionschef Klaus Göldner auf der Fraktionssitzung der FLU mit. Frank Murmann war zuvor von allen Ämtern der CDU zurückgetreten und aus der CDU ausgetreten. Mit ihrem eigenen Bürgermeisterkandidaten will die FLU nun bei der Kommunalwahl am 13. September antreten. Frank Murmann legte neben seiner persönlichen Vorstellung dar, welche Ziele er als Kandidat und später als Bürgermeister erreichen will. Murmann muss noch im Rahmen einer Mitgliederversammlung der FLU bestätigt werden. Die Zustimmung gilt jedoch als sicher.