Kreisstadt Unna. Aufgrund von Grünschnittarbeiten und Baumfällungen kommt es am 12. und 13. Februar, Freitag und Samstag, zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der B1, Feld- und Ahornstraße.

Am Freitag, 12. Februar, kommt es auf der Feldstraße zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr auf der Feldstraße wird durch eine Baustellenampel geregelt. Am Samstag, 13. Februar, ist die Abfahrt von der B1 in Richtung Feldstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die B1, Hertingerstraße und Ahornstraße geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.