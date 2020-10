In Holzwickede liegen bereits Stolpersteine im Gedenken an die Opfer mit Behinderungen der NS-Zeit. Ulrich Reitinger hat die Schicksale hinter den Steinen in mühevoller Kleinarbeit recherchiert, dokumentiert und letztlich ein Buch darüber geschrieben.

In seinem Vortrag am Donnerstag, 5. November, ab 18 Uhr, im Alten Lehrerhaus in Unna-Lünern, wird er die Dimension und die Menschenverachtung offen legen, die hinter der Zwangssterilisation und Tötung von abertausende behinderter Menschen, sprichwörtlich „auf dem Dienstweg“ steht. Er wird auch auf die im 19. Jahrhundert entwickelte weit verbreitete wissenschaftliche Theorie der „Rassenhygiene“ eingehen, die dem Regime als Legitimation diente.

