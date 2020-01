Bei den Jugendhallenturnieren in Unna demonstrierten die Jüngsten ihr fußballerisches Können und zeigten eindrucksvoll, wie viel Spaß ihnen das Fußballspielen macht. Am Ende gab es nur Gewinner.

Einen Tag nach den Hallenkreismeisterschaften der Damen richtete der JSG Unna/Billmerich die Jugendhallenturniere in den Hellweg-Sporthallen aus. Für ordentlichen Budenzauber sorgten die E-, D- und C-Juniorinnen am Vormittag sowie die F- und G-Junioren (Minikicker) am Nachmittag. Die Spiele dauerten jeweils zehn Minuten. Alle Ergebnisse unter: JSG Hallenturnier.

Ausrichter JSG Unna/Billmerich ist eine Jugendspielgemeinschaft der beiden Stammvereine Rot-Weiß Unna (RWU) und Blau-Rot Billmerich (BRB).