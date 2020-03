Erfolgreiches WWBT-Finale des RSV Unna

Bei der 9. und damit letzten Veranstaltung der diesjährigen Westfalen Winter Bike Trophy (WWBT) holte der RSV Unna in der Gesamtwertung mit 91 Starts den dritten Platz.

Wenn bei Dauerregen und starkem Wind in Neuenrade 300 Teilnehmer zu verzeichnen sind, dann zeigt das den Spaß der Teilnehmer und das Interesse an dieser Serie. Davon zeugen auch insgesamt knapp 6000 Starts bei allen 9 Veranstaltungen zusammen.Als nächstes erwartet den Radsport-Verein Unna die RTF-Saison, die am 7. März startet.